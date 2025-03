Republikanin stanął po stronie Sikorskiego. "To nie jest w porządku"

- To nie jest w porządku. Potrzebujemy więcej dyscypliny w Białym Domu - mówił dla CNN republikanin Don Bacon odnosząc się do ataków doradcy prezydenta USA Elona Muska na szefa polskiego MSZ Radosława Sikorskiego. - Polska jest naszym przyjacielem. Jeśli masz z nimi problem, zadzwoń do nich i porozmawiaj z nimi - poradził szefowi SpaceX.