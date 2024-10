Pałac Buckingham przekazał, że księżna Kate postanowiła dołączyć do męża, by wyrazić "wsparcie, empatię i współczucie lokalnej społeczności". Książęca para rozmawiała z rodzinami trojga dzieci, które zginęły w ataku nożownika w lipcu w Southport . Kate i William spotkali się także z ratownikami, którzy udzielali pomocy na miejscu tragicznego zdarzenia.

Księżna Kate na spotkaniu z Williamem. "Mam dobre i złe dni"

Tragedia w Southport. Książęca para spotkała się z biskimi ofiar

- Pierwszą rzeczą, o której pomyśleliśmy, było to, jak sobie poradzicie, po tym, co zobaczyliście. Proszę, nie spieszcie się, nie wracajcie do pracy, róbcie, co musicie - mówił książę William, który wraz z żoną działa na rzecz większej świadomości w kwestii zdrowia psychicznego.