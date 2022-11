Kremlowski propagandysta szydzi z Macrona. "Napoleon miał hrabinę Walewską"

Kremlowska propaganda nie ustaje w wysiłkach oczerniania polityków europejskich. Jeden z czołowych działaczy Putina Władimir Sołowjow na antenie rosyjskiej stacji Rossija 1 atakował prezydenta Macrona.

Nagranie fragmentu programu opublikował doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Heraszczenko.

- Macron, co jest z tobą nie tak? Jesteś jednym z tych, którzy dostarczają Ukrainie broń z rozkazem zabijania Rosjan. My nie zrobiliśmy jeszcze czegoś takiego przeciwko Francji - mówił Sołowjow na antenie.

W studiu programu prowadzonego przez propagandystę znajdowali się jego goście. Żaden nie przerwał Sołowjowowi monologu. - Myślisz, że jesteś małym kapralem? Jak możesz być Napoleonem? Spójrz na siebie. Obudź się - mówił o Macronie.

Sołowjow radzi Macronowi "wziąć na wojnę polską husarię"

Sołowjow po raz kolejny nawiązał również do Polski. - Też chcesz iść na wojnę z Rosją? - kierował swe pytanie do Macrona. - Śmiało. Weź tradycyjny skład: Poniatowskiego, polskich lansjerów (lekka kawaleria uzbrojona w lance - red.), husarię i dalej - kontynuował propagandysta.

Sołowjow zaczął również szydzić z prezydenta Francji. - Napoleon miał przynajmniej hrabinę Walewską. Było tam coś romantycznego. A dla niego kto? - pytał propagandysta.

"Mowa nienawiści do Kremla z dnia na dzień staje się coraz bardziej toksyczna. Rosyjska propaganda nadal podżega do nienawiści do europejskich polityków i innych narodów" - ocenił Heraszczenko.