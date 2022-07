Krach w brytyjskim rządzie. Ministrowie opuszczają Johnsona

Oprac.: Wiktor Kazanecki Świat

Brytyjscy ministrowie: finansów Rishi Sunak oraz zdrowia Sajid Javid zrezygnowali we wtorek ze swoich stanowisk. Zasugerowali, że utracili zaufanie do premiera Borisa Johnsona. W tle dymisji jest skandal wokół polityka Partii Konserwatywnej, który przyznał się do molestowania seksualnego innych mężczyzn. Partia Pracy, główny konkurent rządzących Wielką Brytanią, ogłosiła "upadek" rządu.

Zdjęcie Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson / GABRIEL BOUYS/AFP / East News