O Richins głośno zrobiło się, gdy na rynku pojawiła się książka jej autorstwa "Are You With Me?" zaadresowana do dzieci, które nie radzą sobie z żałobą po stracie bliskich.

Niedługo później policja aresztowała kobietę pod zarzutem zabójstwa swojego męża, ojca jej trzech synów.

34-latka miała 3 marca 2022 roku podać Ericowi Richinsowi drinka zawierającego fentanyl. Silny lek narkotyczny, działający dużo mocniej niż np. morfina, miał być głównym powodem śmierci mężczyzny. Richins podała w napoju, aż pięciokrotność śmiertelnej dawki.

Reklama

Różne scenariusze zabójstwa

Choć sprawa nadal badana przez śledczych to media ujawniają kolejne doniesienia dotyczące życia potencjalnej morderczyni. Okazuje się między innymi, że kobieta szczegółowo zaplanowała kilka scenariuszy zabójstwa Erica Richinsa.

Kilkanaście dni przed śmiercią mężczyzny, w walentynki 14 lutego 2022 roku, 34-latka przygotowała swojemu mężowi kanapkę, którą zostawiła na siedzeniu samochodu wraz z dołączonym listem miłosnym. Jedzenie miało zawierać truciznę, jednak najprawdopodobniej jej zbyt małe stężenie nie spowodowało zgonu, a jedynie dolegliwości w postaci wysypki i problemów z oddychaniem.

Dla pieniędzy

Według dziennikarzy śledczych, którzy dotarli do dokumentów sądowych, zabójstwo Erica Richinsa mogło być umotywowane chęcią szybkiego wzbogacenia się.

34-latka we wrześniu 2020 roku wzięła kredyt na kwotę 250 tysięcy dolarów którą przeznaczyła na zakup domu w Kamas. Wycofała także ponad 100 tysięcy dolarów ze wspólnego konta małżeństwa, z czego ponad 30 tysięcy wydała.

Kouri Richins zakupiła także cztery polisy ubezpieczeniowe na życie dla swojego męża. Łącznie za jego śmierć mogła otrzymać prawie 2 miliony dolarów.

Co więcej, kilka dni po śmierci Erica kobieta wezwała ślusarza, aby ten otworzył sejf należący do zamordowanego męża. W środku miało znajdować się, według śledczych, od 125 do 165 tysięcy dolarów w gotówce.



Doniesienia mediów nie komentuje prokuratura prowadząca sprawę. W oficjalnych komunikatów wiadomo, że kolejna rozprawa przed sądem odbędzie się 12 czerwca.