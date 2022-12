37-letni Senad H. jechał samochodem przez dzielnicę Hohenberg w Kolonii. Po tym, jak skręcił w uliczkę, jego smart został zatrzymany przez kilku mężczyzn. Agresorzy wtargnęli do auta i wyciągnęli kluczyki ze stacyjki. Następnie wyciągnęli kierowcę i zaczęli brutalnie go bić.

Po chwili na miejscu zjawiło się w sumie około 30 osób. Wszyscy znęcali się nad Senadem, a na koniec zadali mu niemal 20 ciosów nożem.

Kolonia: Kłótnia serbskich rodzin doprowadziła do zabójstwa

37-latek trafił do szpitala, gdzie lekarze starali się uratować mu życie przez kilkanaście dni. Obrażenia były jednak zbyt poważne i mężczyzna zmarł.

Do zdarzenia doszło 10 marca, ale nagranie z niego "Bild" opublikował w piątek 23 grudnia. Gazeta podała, że do zabójstwa doszło, ponieważ wcześniej pokłóciły się dwie serbskie rodziny mieszkające w Kolonii. Do jednej z nich należał nieżyjący Senad H.

Międzynarodowe listy gończe za zabójcami Senada H.

W ramach postępowania niemieckich śledczych zatrzymano trzech agresorów, którym postawiono zarzuty morderstwa. Pozostali są poszukiwani międzynarodowymi listami gończymi.



Senad H. osierocił kilkumiesięczne dziecko.