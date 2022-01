Karambol w Czechach. Przez śnieżycę zderzyło się 40 samochodów

Około 40 samochodów osobowych i ciężarowych zderzyło się w czwartek na autostradzie z Pilzna do Pragi. Nikt nie zginął, jednak co najmniej pięć osób odniosło obrażenia. Autostrada D5 jest zablokowana. Do karambolu doszło na 33 km przed Pragą w pobliżu miejscowości Żebrak. Nad Czechami przechodziła burza śnieżna i najprawdopodobniej warunki atmosferyczne doprowadziły do zbiorowego wypadku.

Zdjęcie Na autostradzie w Czechach zderzyło się około 40 aut osobowych i ciężarowych / Policie ČR /