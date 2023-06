Kadyrow dostał zielone światło. Jego żołnierze będą "zapobiegać dywersjom"

Oprac.: Aneta Wasilewska Świat

Czeczeńscy żołnierze zostali oddelegowani do obrony w obwodzie biełgorodzkim - ogłosił we wtorek czeczeński przywódca Ramzan Kadyrow. Jak przekazał, bojownicy będą "zapobiegać dywersjom ze strony ukrnazistowskich formacji zbrojnych". Jest to odpowiedź na akcje zbrojne antyputinowskich grup, które zostały rozpoczęte na przełomie maja i czerwca. Czeczeński przywódca już wcześniej proponował udział swoich żołnierzy w działaniach na ukraińsko-rosyjskim pograniczu.

Zdjęcie Ramzan Kadyrow zapowiedział, że czeczeńscy żołnierze wkroczą do obwodu biełgorodzkiego / Google Maps, Mikhail METZEL / SPUTNIK / AFP, VK/Ramzan Kadyrow /