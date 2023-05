Korpus ochotniczy w natarciu. Żołnierze weszli w głąb Rosji

Micek przekazał także, że trwa ostrzał posterunków granicznych po rosyjskiej stronie, a władze Biełgorodu miały zwołać pilne posiedzenie sztabu kryzysowego. Co więcej, zwołano również niecierpiące zwłoki posiedzenie władz obwodu.

W kolejnym wpisie dodał, że "jednostki 'niewiadomego pochodzenia' mogły wejść na kilka kilometrów w głąb Rosji w regionie Biełgorodu". Ocenił, że działanie takie to "kolejny element ostatniej fazy przygotowań Ukraińców do głównej ofensywy, czyli zmuszenie Rosjan do ruszenia odwodów".