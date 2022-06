Jedna czwarta lotów odwołana. Strajk pracowników lotniska Roissy-Charles de Gaulle pod Paryżem

Oprac.: Michał Blus Świat

Strajk pracowników lotniska Roissy-Charles de Gaulle pod Paryżem spowodował odwołanie co czwartego lotu. Port lotniczy apeluje do podróżnych o dokładne sprawdzenie informacji oraz o wcześniejsze przybycie do hali odpraw. "Sytuacja na rynku lotniczym wraca do normalności, ale nasza praca nie jest doceniana" - przekazują związkowcy.

Zdjęcie Jedna czwarta lotów została odwołana na lotnisku Roissy-Charles de Gaulle pod Paryżem / radututa / 123RF/PICSEL