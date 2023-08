Idalia przybiera na sile. "Ekstremalnie niebezpieczny" żywioł

Już we wtorek władze zaczęły wystosowywać apele do mieszkańców, by natychmiast ewakuowali się z zagrożonych miejsc. Jak wskazywano, ratownicy mogą nie być w stanie udzielać pomocy, dopóki nie przejdzie huragan.

Huragan Idalia. Władze wydają nakazy ekwakuacji

- Jeśli jeszcze się nie ewakuowałeś, a znajdujesz się na północ od Fort Myers, na środkowym wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej, północnym obszarze Big Bend, to należy zrobić to teraz. Musisz przerwać to, co robisz, iść do swojego pokoju, spakować się i dostać się w bezpieczne miejsce - apelował Kevin Guthrie z wydziału zarządzania kryzysowego Florydy, cytowany przez CNN.

Tylko we wtorek wydano nakaz ewakuacji dla ponad 30 hrabstw na Florydzie. Jak wskazywano, huragan Idalia stanowi śmiertelne zagrożenie. Władze ostrzegają również, że w związku z niebezpiecznym żywiołem mogą pojawić się przerwy w dostawie prądu.

Wzrasta prędkość wiatru

W nocy prędkość wiatru wzrosła do 180 km/godzinę. Na niektórych obszarach przybrzeżnych zaczęły pojawiać się powodzie. Jak podaje CNN, w środę na wybrzeżu huragan może osiągnąć czwartą kategorię.

Obecnie huragan Idalia znajduje się około 200 kilometrów na zachód od miasta Tampa na Florydzie. Niebezpiecznemu żywiołowi towarzyszą silne porywy wiatru. - To teraz krytyczny moment. Uderzy w nas potężny huragan - ostrzegł gubernator Florydy Ron DeSantis, apelując do wszystkich mieszkańców, by ewakuowali się z zagrożonych terenów.

W związku z huraganem Idalia również w stanie Karolina Południowa i Georgia wydano ostrzeżenia i ogłoszono stan wyjątkowy. Na zachodnim wybrzeżu Florydy zamknięte zostały szkoły i urzędy.

W poniedziałek tropikalna burza Idalia przekształciła się w huragan. Burza uformowała się pod koniec ubiegłego tygodnia na Karaibach.



Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!