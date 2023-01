Hunter Biden nie uznaje córki i nie chce, by nosiła jego nazwisko. Walczy o niższe alimenty

Świat

Hunter Biden - syn prezydenta USA Joe Bidena - sprzeciwia się, by jego nieślubna córka nosiła jego nazwisko. Jest to element większej batalii sądowej, w której Hunter Biden walczy o obniżenie alimentów na córkę, tłumacząc to "poważną zmianą sytuacji finansowej".

Zdjęcie Hunter Biden w towarzystwie swojego ojca prezydenta USA Joe Bidena / JOSHUA ROBERTS/Reuters / Agencja FORUM