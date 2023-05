Holandia: Bezdomny wjechał w komisariat. Policja: To była zemsta

Oprac.: Adriana Nitkiewicz Świat

48-latek został aresztowany przez policję z Rotterdamu po tym, jak ukradł furgonetkę, staranował bramę wjazdową i uderzył w budynek komisariatu policji. Funkcjonariusze są przekonani, że to było celowe działanie. Mężczyzna miał się zemścić za to, że tego samego dnia rankiem trafił na krótko do aresztu.

Zdjęcie Mężczyzna wjechał w komisariat policji / Zdj. ilustracyjne/Facebook/Politie Eenheid Rotterdam/Twitter/Politie Eenheid Rotterdam eo/Nieuws op Beeld /