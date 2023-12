Historyczne porozumienie w Dubaju. Dokument budzi kontrowersje

COP28: Pierwsza taka deklaracja

Po 13 dniach intensywnych rozmów i i negocjacji przedstawicielom niemal 200 państw udało się ostatecznie dojść do porozumienia. Zatwierdzono pierwsze w historii wspólne wezwanie do odchodzenia od wykorzystywania paliw kopalnych. To one są powszechnie uważane za głównego "winowajcę" ocieplenia klimatu. Jest to pierwsza tego typu wspólna deklaracja światowych rządów.