Wulkan Szywiełucz na Kamczatce wybuchł we wtorek rano czasu miejscowego. - Popiół osiągnął wysokość 20 kilometrów. Chmura przesunęła się na zachód, co przyczyniło się do bardzo silnego opadu pył wulkanicznego na pobliskie wioski - powiedział Daniła Czebrow, dyrektor kamczackiego oddziału Służby Geofizycznej, cytowany przez agencję Reutera.