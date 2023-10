Groźny żeglarz dopłynął do Walii. Mieszkańcy ostrzeżeni

Ma piękne kolory i wygląda łagodnie, jednak dotknięcie go może być śmiertelnie niebezpieczne. Na jednej z plaż w Walii znaleziono wyrzuconego z morza żeglarza portugalskiego. Miejscowe władze ostrzegają, by nie zbliżać się do tego wyjątkowo groźnego stworzenia. Coraz częściej na te ciepłolubne zwierzęta można się natknąć dalej od równika. Powodem jest wzrost temperatur na całym świecie.