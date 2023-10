Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na jednym z lotnisk w Stanach Zjednoczonych. Z uwagi na złe warunki atmosferyczne podchodzący do lądowania samolot musiał odejść na drugi krąg, po czym zaczął lecieć wprost na inną maszynę. Szczęśliwie do tragicznego w skutkach zderzenia nie doszło, o co zadbali pracownicy wieży kontroli lotów. Sprawę badają służby.