Francuska policja rozbiła "sektę jogi". Aresztowano guru organizacji

Jak relacjonuje agencja AFP do policyjnej akcji zaangażowano około 175 funkcjonariuszy policji , którzy uratowali 26 kobiet . Były one przetrzymywane w okropnych warunkach - zarówno pod względem małej przestrzeni, jak i braku higieny.

Kobiety zachęcano do akceptowania stosunków seksualnych z przywódcą grupy i "do wyrażenia zgody na udział w odpłatnych praktykach pornograficznych we Francji i za granicą".