Samolot wielozadaniowy piątej generacji F-35 rozbił się w niedzielę po południu w pobliżu miasta Charleston w Południowej Karolinie w USA. Pilot katapultował się i bezpiecznie wylądował na ziemi. Jak podaje CNN, trafił do lokalnej placówki medycznej.

Trwa poszukiwanie wraku

Z doniesień mediów wynika, że był to "nieszczęśliwy wypadek" . Wrak maszyny cały czas jest poszukiwany. Amerykańska armia zaapelowała do okolicznych mieszkańców o zgłaszanie informacji, które mogłyby pomóc w zlokalizowaniu samolotu.

Samolot wart 80 mln dolarów

Jak podaje strona internetowa jednostki, odrzutowiec należy do 501. Dywizjonu Szkolenia Myśliwców Piechoty Morskiej, jednostki skupiającej się na szkoleniu pilotów. Maszyna, która uległa wypadkowi to wersja F-35B Lightning II, przystosowana do krótkiego startu i pionowego lądowania.