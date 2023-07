Eksplozja w magazynie fajerwerków. Są zabici, wielu rannych

Do wybuchów w magazynie z fajerwerkami doszło około godziny 15:00 czasu lokalnego w sobotę w mieście Su-ngai Kolok na granicy Tajlandii i Malezji.

Tajlandia: Władze wyjaśniają, jak doszło do eksplozji

Gubernator Sanon Pongsakorn powiadomił, że na podstawie wstępnych informacji wiadomo, że do tragedii doszło w związku z " błędem technicznym" popełnionym podczas prac budowlanych - iskry powstałe podczas spawania miały spaść na fajerwerki.

Na skutek zdarzenia rannych zostało co najmniej 115 osób, część z nich znajduje się w ciężkim stanie. W związku z wybuchem do 800 osób zamieszkujących teren w pobliżu targu ma zostać przeniesionych do tymczasowych lokali.