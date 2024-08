Do zdarzenia doszło w sobotę rano przed synagogą w nadmorskim kurorcie La Motte - podaje agencja AFP.

Minister spraw wewnętrznych Francji Gerald Darmanin oznajmił w mediach społecznościowych, że było to działanie "jawnie przestępcze".

W wyniku zamachu spłonęły co najmniej dwa samochody. Władze podały, że ranny został policjant, który zjawił się na miejscu zdarzenia.

Wybuch przed synagogą. Francuskie MSW "mobilizuje wszelkie środki"

"Pragnę zapewnić o swym poparciu naszych żydowskich współobywateli oraz gminę, a także powiedzieć, ze na prośbę prezydenta Emmanuela Macrona zmobilizowano wszelkie środki, by znaleźć sprawcę " - zapewnił szef francuskiego MSW w oświadczeniu.

Francja. Coraz więcej aktów antysemickich

Jak podała agencja AFP, eksplozja nastąpiła w związku z podwyższonym stanem alarmowym we Francji i innych krajach europejskich z powodu wojny w Strefie Gazy.

Szef MSZ Darmanin powiedział w tym miesiącu, że rząd zarejestrował 887 aktów antysemickich we Francji w pierwszej połowie 2024 roku , czyli prawie trzy razy więcej niż w tym samym okresie w 2023 roku.

Reprezentatywna Rada Instytucji Żydowskich we Francji (CRIF) nazwała eksplozję "próbą zabicia". - Użycie butli z gazem "w samochodzie w czasie, gdy oczekuje się, że wierni przybędą do synagogi, nie jest zwykłym czynem przestępczym" - skomentował AFP prezes CRIF Yonathan Arfi. - To pokazuje zamiar zabicia - skwitował.