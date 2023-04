Eksperci alarmują. Amerykańskie miasto może runąć jak domek z kart

Oprac.: Joanna Mazur Świat

Sejsmolodzy nie mają optymistycznych prognoz dla San Francisco Bay Area. W ciągu kilku lat na tamtym terenie może dojść do potężnego trzęsienia ziemi o magnitudzie 6,7, co może spowodować, że miasto Alameda runie jak domek z kart. Eksperci podkreślają, że może to być silne zjawisko, którego nie widziano od dziesięcioleci.

Zdjęcie Widok na Oakland i Alamedę / MediaNews Group/East Bay Times via Getty Images / Contributor / Getty Images