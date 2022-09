Dziecko zabiło dziecko? "Najgorszy koszmar rodzica"

Świat Niemcy: Polak zniszczył 11 samochodów. Potem uciekł do lasu

Do ataku miało dojść ok. godz. 15 w środę w pobliżu bramy do North Huddersfield Trust School w dzielnicy Fartown. O tej porze po skończonych zajęciach uczniowie opuszczali szkołę i byli odbierani przez swoich rodziców lub wracali do domu sami.

W rozmowie z "The Sun" świadkowie twierdzą, że wychodzący z placówki 15-latek został "przygwożdżony do ziemi" przez innego nastolatka i ugodzony nożem. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Ranne dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem do szpitala, ale pomimo interwencji lekarzy, uczeń zmarł kilka godzin później.

Reklama

Policja z hrabstwa West Yorkshire wszczęła pilne dochodzenie. O godz. 5 rano w jednym z domów w Huddersfield namierzono, a następnie zatrzymano potencjalnego sprawcę morderstwa. Podejrzany ma 16 lat.

Funkcjonariusze apelują, by na ten moment nie angażować się w plotki "na temat możliwych przyczyn tragedii".

Uczniowie widzieli atak

Atak na własne oczy widziało wielu uczniów, którzy w momencie ataku kończyli zajęcia w szkole.

- Moja córka właśnie wchodziła do autobusu. Zobaczyła chłopaka w czarnym kapeluszu i kominie, który rzucił się na ucznia, dźgnął go nożem i uciekł - mówił jeden z rodziców. Dodaje, że do tragedii doszło w trzecim tygodniu nauki w nowej szkole, a jego córka "nadal próbuje dojść do siebie".

W rozmowie z YokshireLive 46-letni ojciec innego ucznia powiedział, że gdy zadzwonił do swojego 14-letniego syna, telefon odebrał jeden z nauczycieli.

- Zostałem poproszony przez pracownika szkoły, żebym osobiście odebrał swojego dziecko. Słyszałem, że do ataku doszło niespodziewanie. Ten chłopak został przygwożdżony do ziemi i wielokrotnie dźgnięty nożem - dodawał.

"Najgorszy koszmar rodzica"

- To najgorszy koszmar rodzica. Wysyłasz dziecko do szkoły, myślisz, że jest bezpieczne i spokojnie wróci do domu - relacjonowała jedna z mieszkanek Fartown.

Zobacz też: Makabryczne morderstwo w USA. 27-latka ścięta mieczem na środku ulicy

Matka zabitego 15-latka była widziana następnego dnia przed szkołą. Good Morning Britain donosi, że kobieta uklękła w miejscu zabójstwa syna.

W oświadczeniu przedstawiciele szkoły przekazali, że placówka została tymczasowo zamknięta. W czwartek kadra przyjmuje jedynie nastolatków, którzy potrzebują wsparcia psychologicznego.