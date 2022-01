Dziecko powinno mieć czworo opiekunów? Pomysł niemieckiego posła

Oprac.: Aleksandra Cieślik Świat

- Dziecko powinno mieć do czterech opiekunów, ponieważ co trzecie dorasta w sytuacji rodzinnej, która nie odpowiada klasycznemu małżeństwu - mówił pełnomocnik rządu Niemiec ds. osób queer Sven Lehmann. Walczy on zapewnienie dzieciom więcej niż dwojga rodziców.

Zdjęcie Niemiecki poseł uważa, że dziecko powinno mieć nawet czworo opiekunów / 123RF/PICSEL