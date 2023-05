Drzwi kokpitu się zatrzasnęły. Pilot przeciskał się przez okno

Oprac.: Joanna Mazur Świat

To zdecydowanie nie było tradycyjne wejście do samolotu. Kapitan musiał się trochę namęczyć i dostać się do kokpitu maszyny... przez okno. Wszystko przez to, że zatrzasnęły się drzwi. Załoga działała szybko, a start maszyny został opóźniony jedynie o osiem minut.

Zdjęcie Pilot musiał wdrapywać się prze okno do kokpitu / CBS Sacramento / YouTube