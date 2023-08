1 sierpnia w SaeManGeum (Jeollabuk-do) w Korei Południowej rozpoczął się międzynarodowy zlot skautowy WOSM (Światowa Organizacja Ruchu Skautowego). Jak można przeczytać na stronie Związku Harcerstwa Polskiego, organizowana co cztery lata w różnych lokalizacjach impreza skierowana jest do ludzi w wieku 14-17 lat. Hasło tegorocznego 25. Światowego Jamboree Skautowego w Korei Południowej to "Narysuj swoje marzenie!" ("Draw your dream!"). Dla wielu uczestników z całego świata wymarzony wyjazd zmienił się jednak w mękę.