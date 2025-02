DOGE - nieoficjalny resort do cięcia wydatków

Departament Wydajności Państwa (DOGE) to utworzona na mocy dekretu prezydenckiego jednostka, która ma za zadanie redukcję federalnych wydatków i eliminację biurokracji . Nie jest to oficjalny departament rządowy, a jedynie ciało doradcze, w którym Musk zatrudnił głównie młodych specjalistów z branży technologicznej. Ich działania obejmują audyty wydatków oraz zwolnienia w administracji publicznej.

USA. Fala krytyki i protestów po decyzjach Elona Muska

Eksperci obawiają się, że masowe zwolnienia urzędników federalnych mogą osłabić zdolność administracji do wykonywania podstawowych funkcji i zwiększyć jej upolitycznienie. "The Atlantic" podkreśla, że takie działania mogą prowadzić do demoralizacji pracowników, utrudniać rekrutację nowych specjalistów oraz zakłócać kluczowe operacje rządowe, zwłaszcza w obszarach bezpieczeństwa narodowego i zdrowia publicznego. "The Verge" zwraca uwagę, że decyzje DOGE, w tym zamrożenie funduszy rządowych, już wpłynęły na wzrost bezrobocia i zagrożenie bankructwem dla rolników zależnych od wsparcia federalnego. Z kolei "Time" donosi, że cięcia kosztów w sektorze bezpieczeństwa nuklearnego mogły narazić ludzi na niebezpieczeństwo.