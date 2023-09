Policyjny pościg za nastolatkami. Policja zastosowała manewr PIT

Na filmie widać, jak funkcjonariusze podążają za pędzącym po autostradzie I-75 autem, ale kierowca nie zamierza się zatrzymywać. Wcześniej, gdy mundurowi otrzymali zgłoszenie o kradzieży, próbowali interweniować, ale nastolatkowie, 14- i 15-latek , nie zastosowali się do wydawanych przez służby poleceń, a zaczęli uciekać.

Film pokazuje, jak radiowóz mundurowych zbliża się coraz bardziej do zbiegów, a w pewnym momencie uderza przodem w bok uciekającego auta, sprawiając, że to staje w poprzek drogi, a następnie odwraca się o 180 stopni. Nastoletni kierowca wciąż się jednak nie poddaje i zaczyna cofać, co kończy się kolejnymi uderzeniami radiowozu w maskę.