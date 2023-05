Czwartkowa decyzja władz stanowych jest konsekwencją wieloletniego lobbingu grupy CT Witch Trial Exoneration Project, która zrzesza potomków skazanych i od 2005 roku prowadzi starania o ich ułaskawienie.

Procesy przeprowadzano w XVII wieku, a uniewinnienie dotyczy 12 osób. Ostatnie skazanie miało miejsce ponad 370 lat temu.

USA: Stan Connecticut ułaskawił "czarownice" po niemal 400 latach

Senat stanu Connecticut przyjął uchwałę stosunkiem 33 "za" do jednego "przeciw". Głosujący wbrew rozwiązaniu parlamentarzysta, Rob Sampson, powiedział, że w jego opinii "dyktowanie, co było dobre, a co złe w okresach z przeszłości, o których nie wiemy" jest niewłaściwe.

- Nie chcę widzieć ustaw, które słusznie lub niesłusznie próbują przedstawić Amerykę jako złe miejsce ze złą historią - stwierdził, cytowany przez agencję Associated Press. - Chcę, abyśmy skupili się na tym, dokąd zmierzamy, czyli na jaśniejszej i lepszej przyszłości - dodał.

Stanowa Izba Reprezentantów również zaakceptowała werdykt - 121 deputowanych było "za", natomiast 30 zagłosowała przeciwko.

"Ważny krok w uczeniu się na błędach"

Jak informuje BBC, w Connecticut o czarownictwo w minionych wiekach zostało oskarżonych łącznie co najmniej 45 osób.

Z kolei w najsłynniejszym procesie czarownic z Salem z Massachusetts osądzono około 200 osób, z czego 25 zabito.

Zdaniem członków CT Witch Trial Exoneration Project osiągnięto "ważny krok w procesie uczenia się na błędach z przeszłości".