Silne zjawiska pogodowe w środę dają się we znaki nie tylko Polakom . W naszym kraju spodziewane są gwałtowne burze z wiatrem osiągającym w porywach prędkość nawet 100 km/h. Niż Poly już teraz doprowadził do strat na zachodzie Europy. W Holandii ze względu na potężną burzę odwołano setki lotów z lotniska Schiphol w Amsterdamie. Pojawiły się też doniesienia na temat śmierci jednej osoby.

Poly uziemia samoloty

Na międzynarodowym lotnisku Schiphol odwołano setki lotów zaplanowanych na godziny 9-11 rano i późniejsze. Ruch będzie ograniczony co najmniej do godziny 15:00 i do tego czasu możliwa będzie jedynie niewielka liczba lotów. Wszystko z powodu gwałtownej pogody spowodowanej niżem Poly, który przechodzi przez Europę.

Władze lotniska ogłosiły, że maszyny zostały uziemione ze względu na wyjątkowo silny wiatr, intensywne opady deszczu i słabą widzialność. Jeden z pasów startowych - Oostbaan - został całkowicie wyłączony z użytku "ze względów bezpieczeństwa". Odwołanych zostało ponad 300 lotów. Tylko linie KLM musiały odwołać ponad 200 zaplanowanych lotów.

Rząd do mieszkańców: zostańcie w domach

Holenderski państwowy instytut meteorologiczny KNMI wystosował ostrzeżenia pogodowe dla dużej części kraju. W trakcie burzy wiatr osiąga prędkość do 146 km/h. Każdy mieszkaniec prowincji Holandia Północna otrzymał rządowy alert (NL-Alert), w języku holenderskim i angielskim. Lotnisko Schiphol znajduje się w tej prowincji.

W ostrzeżeniu dla ludności można przeczytać, że w większości kraju wiatr w porywach będzie wiał z prędkością 120 km/h a na spokojniejszym południu porywy mogą osiągać prędkość do 90 km/h. Władze zaleciły obywatelom, by "dzwonić pod numer alarmowy 112 tylko w sytuacjach zagrażających życiu".

Burza Poly u wybrzeży Holandii. Niż sparaliżował ruch w większości kraju

Agencja Reuters informuje o pierwszej ofierze śmiertelnej burzy. W miejscowości Haarlem padające drzewo zabiło kobietę.

KNMI wprowadził w północnej części Holandii najwyższy, czerwony alert - obowiązuje on w prowincjach: Holandia Północna, Fryzja, Flevoland i IJsselmeer. W reszcie kraju obowiązują niższe alerty: pomarańczowy i żółty.

Tak cyklon Poly wygląda z kosmosu: