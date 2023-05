Ciało zakonnicy nie ulega rozkładowi. W klasztorze tłumy wiernych

Siostra Wilhelmina Lancaster zmarła w 2019 roku. Cztery lata później, 18 maja, ekshumowano jej ciało w celu przeniesienia w nowe miejsce spoczynku - do klasztornej kaplicy. Kiedy otworzono trumnę, okazało się, że ciało zakonnicy było praktycznie nienaruszone, niemal bez oznak postępującego rozkładu jak na tak długi czas od śmierci - podała międzynarodowa Katolicka Agencja Informacyjna.

Na ciele zakonnicy znaleziono warstwę pleśni. W przypadku ciała i habitu rozkład był nieznaczny - doprecyzowano.

Ciało siostry Wilhelminy nie było balsamowane

Jak relacjonują media, ciało Lancaster nigdy nie zostało zabalsamowane. Ponadto pochowano je w popękanej drewnianej trumnie, zwłoki był więc wystawione na działanie czynników naturalnych jak choćby wilgoć, czy kurz.

- Pracownicy cmentarza zapowiadali, że w takich warunkach należy spodziewać się samych kości, ponieważ siostra Wilhelmina została pochowana bez balsamowania i w prostej drewnianej trumnie - powiedziała "Newsweekowi" jedna z sióstr benedyktynek.

Stan ciała siostry Wilhelminy wywołał poruszenie nie tylko w klasztorze, ale wśród wiernych, którzy tłumnie przybywają, by zobaczyć zakonnicę. - To była rzadka okazja, by na własne oczy zobaczyć rękę Boga - powiedziała mediom jedna z pielgrzymujących do klasztoru.