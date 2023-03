Syndrom hawański to zespół dolegliwości - głównie o charakterze neurologicznym - takich jak migreny, problemy ze słuchem, zawroty głowy i zaburzenia snu oraz pamięci. Przyczyny tego schorzenia nie są dokładnie zbadane.

Niektórzy uważali, że syndrom jest wywoływany przez ataki przeprowadzane za pomocą kierowanych fal elektromagnetycznych. Podejrzanej chorobie postanowiło przyjrzeć się CIA, które przeprowadziło szerokie śledztwo.



Syndrom hawański: CIA publikuje wyniki śledztwa. "Rozważaliśmy udział UFO"

W styczniu 2022 roku "The New York Times" informował, że wstępnie amerykański wywiad rozważał możliwy udział Rosji w wywoływaniu symptomów, jednak najnowsze ustalenia wykluczyły tę opcję. Agencja Reutera podkreśla, że CIA nie znalazła żadnych wiarygodnych dowodów na to, by jakikolwiek z rywali USA posiadał broń czy urządzenia zdolne do wywoływania objawów syndromu hawańskiego.

- W ramach długotrwałego dochodzenia wywiad Stanów Zjednoczonych brał pod uwagę, że w sprawę mogą być zaangażowane istoty pozaziemskie, jednak ostatecznie wykluczono tę hipotezę - skomentował jeden z amerykańskich urzędników cytowanych przez Reutera. - Tak, rozważaliśmy współudział UFO - potwierdził inny, niezależny rozmówca.

Dyrektor CIA, William Burns, podkreślił w swoim oświadczeniu, że wynik śledztwa w żadnym wypadku nie podważa doświadczeń amerykańskich urzędników, którzy zostali dotknięci poważnymi objawami. - Wciąż będziemy pozostawać czujni na wszelkie zagrożenia i samopoczucie naszych pracowników. Będziemy także zapewniać im wszelką opiekę, na jaką zasługują - mówił Burns.

Objawy wystąpiły pierwszy raz w 2016 roku

Tajemniczy syndrom został po raz pierwszy zgłoszony przez amerykańskich urzędników w stolicy Kuby, Hawanie, w 2016 roku. Z czasem podejrzane symptomy wystąpiły u amerykańskich dyplomatów, oficerów wywiadu i innych pracowników rządowych na całym świecie.

Do lutego 2023 roku zgłoszono około 1,5 tys. przypadków wystąpienia syndromu hawańskiego wśród zatrudnionych w agencjach i departamentach całego rządu Stanów Zjednoczonych, w tym kilka także w tym roku.