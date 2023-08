Do zdarzenia doszło 18 grudnia podczas lotu z Hawajów do San Francisco, jednak amerykańska Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB) dowiedziała się o incydencie dopiero po dwóch miesiącach. Rada po przeanalizowaniu zdarzenia opublikowała raport.

Samolot spadł nagle o 412 metrów. Powodem okazało się nieporozumienie

Według informacji przekazanych przez portal telewizji CBS News na pokładzie samolotu przebywało 271 pasażerów i 10 członków załogi. Podczas startu na Hawajach padał ulewny deszcz, ale mimo to proces wznoszenia przebiegał zgodnie z planem.

Z uwagi na lekkie wahania prędkości i turbulencje kapitan lotu poprosił drugiego pilota o przestawienie klap o pięć jednostek. Raport NTBS wykazał, że to właśnie wtedy doszło do błędu, ponieważ doszło do nieporozumienia - drugi pilot usłyszał liczbę "15".