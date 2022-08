Chorwacja: Wypadek polskiego autobusu. Zginęło 12 osób, wielu rannych

Oprac.: Paulina Sowa Świat

11 osób zginęło, wiele zostało rannych w wypadku polskiego autobusu, do którego doszło w sobotę nad ranem na autostradzie A4 na północ od stolicy Chorwacji Zagrzebia - poinformowała chorwacka agencja prasowa HINA. Zdaniem chorwackiej dziennikarki, liczba ofiar wzrosła do 12. Rzecznik MSZ Łukasz Jasina podał, że wszystkie ofiary wypadku polskiego autobusu w Chorwacji to polscy obywatele. Premier Mateusz Morawiecki przekazał, że autobusem jechali pielgrzymi, którzy zmierzali do Medjugorie.

Zdjęcie Wypadek polskiego autobusu / Twitter