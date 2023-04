Do zdarzenia doszło przed biurem, w którym pracowała jego była dziewczyna w mieście Dazhou w prowincji Syczuan. Jak wynika z medialnych doniesień mężczyzna znajdował się na kolanach od godziny 13:00 28 marca do godziny 10:00 następnego dnia.

Mimo że w nocy padał deszcz, nie poddał się i przez 21 godzin z bukietem kwiatów czekał na decyzję ukochanej.

Chiny: Klęczał na ulicy. Przechodnie radzili mu, żeby się poddał

W trakcie do mężczyzny podchodzili przechodnie i zachęcali go, by się podniósł. Wiele osób robiło zdjęcia i nagrywało. W mediach społecznościowych można zobaczyć, jak w ciągu dnia zbiera się dookoła niego spora grupa osób.

