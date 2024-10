W poniedziałek albańska Partia Wolności poinformowała, że jej lider został aresztowany. 55-letni Ilir Meta był prezydentem Albanii od 2017 do 2022 roku.

Albania. Ilir Meta był w drodze na konferencję

Do zatrzymania polityka doszło, kiedy mężczyzna był w drodze do siedziby partii, gdzie miał zaplanowaną konferencję prasową. Aresztowali go funkcjonariusze Specjalnej Struktury Antykorupcyjnej (SPAK) - niezależnej instytucji zajmującej się ściganiem korupcji i przestępczości zorganizowanej na najwyższych szczeblach struktur rządowych kraju.