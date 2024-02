Blisko tysiąc osób straci pracę we francuskim banku. Na czele instytucji Polak

W poniedziałek francuska grupa bankowa Societe Generale ogłosiła plany redukcji 947 miejsc pracy w swojej centrali we Francji. Decyzję podjął m.in. Polak , który niedawno objął funkcję dyrektora generalnego.

Polak zwalnia setki pracowników we francuskim banku Societe Generale

We wrześniu 2023 roku Sławomir Krupa przedstawił nową strategie firmy, która obejmowała m.in. redukcję kosztów o 1,7 mld euro - w porównaniu z ubiegłym rokiem - do 2026 roku. Jednym ze sposobów na zaoszczędzenie środków finansowych są cięcia personalne.

"W celu uproszczenia operacji i strukturalnej poprawy wydajności operacyjnej" ok. 5 proc. pracowników straci pracę. Jak wyjaśniono, redukcje etatów będą realizowane "poprzez transfery wewnętrzne, wsparcie na koniec roku lub dobrowolne odejścia".

Do pracowników rozesłano komunikat, w którym m.in. napisano, że koszty strukturalne muszą zostać ograniczone, aby wzmocnić konkurencyjność i rentowność. Ponadto jednym z takich działań - poza zwolnieniami - jest połączenie przez bank sieci Credit Du Nord pod marką SG. Co więcej, grupa znacznie zmniejszy liczbę oddziałów. Na 2025 r. zaplanowano 1450 oddziałów, a dla porównania jeszcze pięć lat temu było to 2100 placówek.