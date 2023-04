Błękitna dziura w Meksyku. "Druga najgłębsza na świecie"

To druga co do głębokości "błękitna dziura" na świecie. Tajemniczy, wapienny lej znajduje się w Meksyku. I chociaż odkryty został w 2021 roku, dopiero teraz dowiadujemy się o nim więcej. Wszystko to za sprawą naukowców, którzy do zbadania systemu jaskiń w zatoce Chetumal wykorzystali najnowocześniejszy sprzęt.

Zdjęcie Meksyk. "Błękitna dziura" zbada przez naukowców / Frontiers In marine Science / materiały prasowe