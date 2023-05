W niedzielę białoruskie Ministerstwo Obrony poinformowało o przemieszczeniu wojsk artylerii rakietowej, które umieszczono "w pobliżu zachodnich granic".

Białoruś a Polska. Zestawy rakietowe przy granicy

Sprzęt ma się znajdować w bezpośredniej bliskości granicy z Polską.

Według MON Białorusi, to szersza operacja "sprawdzania gotowości bojowej" armii, a w innych częściach kraju rozmieszono też wojska specjalne i formacje zmechanizowane.

Informację przekazano za pośrednictwem kanału, na którym publikowane są wiadomości o białoruskim wojsku. O ruchu wojsk depeszę opublikowała także państwowa agencja BelTA.

Reklama

"Wojsko wyraźnie pokazuje, że Polonez i Toczka natychmiast zareagują na każdą próbę agresji na Białoruś " - wskazuje agencja, zaznaczając przy tym, że to właśnie te systemy trafiły na granicę.

Wideo youtube

Białoruś. Polonez i Toczka przy granicy z Polską

Polonez i Toczka to taktyczne zestawy rakietowe. Służą do atakowania celów naziemnych. Zasięg Poloneza w podstawowej wersji wynosi od 50 do 200 kilometrów, Toczki - w zależności od wariantu - od 70 do 180 kilometrów.

Wymienione w nagraniu "sprawdzanie gotowości bojowej" ma polegać na "zajęciu stanowisk startowych, organizacji ich zabezpieczenia i obrony, jak również wejście dywizji do służby bojowej na wyznaczonych obiektach" - wyjaśnia dowódca pododdziału rakietowego w opublikowanym filmie.