"Ten nieustanny pościg, trwający blisko dwie godziny, doprowadził do wielu groźnych kolizji z innymi kierowcami, pieszymi, a także dwoma funkcjonariuszami nowojorskiej policji" - czytamy w oświadczeniu biura prasowego księcia Harry'ego.

Książę Harry i Meghan Markle w Nowym Jorku

Paparazzi mieli ruszyć za Harrym i Meghan po tym, jak opuścili oni ceremonię wręczenia nagród w Nowym Jorku, gdzie księżna odebrała prestiżową nagrodę.

Wcześniej Meghan miała apelować do zgromadzonych na ceremonii kobiet, "by były wizjonerkami własnego życia".

- Możesz obrać ścieżkę, na której to, co robisz codziennie poprzez służbę, uprzejmość i uczciwość, stanie się tym, co zostanie zauważone przez następne generacje kobiet. Zarówno młodych, jak i starszych - mówiła Meghan Markle.