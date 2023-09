Awaryjne lądowanie samolotu w Rosji. 159 osób na pokładzie

Sankcje na Rosję nie działają? Moskwa ściąga części do samolotów

Pomimo sankcji Zachodu wobec Rosji , mających na celu uniemożliwienie rosyjskim przewoźnikom pozyskiwanie części do samolotów Airbus i Boeing , od maja 2022 r. rosyjskie linie lotnicze sprowadziły części do statków powietrznych o wartości co najmniej 1,2 mld dolarów - wynika z opublikowanej pod koniec sierpnia analizy agencji Reutera.

Wśród nich znalazły się zarówno elementy niezbędne do utrzymania gotowości maszyn do lotów, takie jak urządzenia amerykańskiego koncernu Northrop Grumman - wyświetlacze do kokpitów i podwozia, jak i bardziej prozaiczne przedmioty - ekspresy do kawy, zestawy słuchawkowe dla stewardess i deski sedesowe - donosi Reuters. Więcej na ten temat TUTAJ.