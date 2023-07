Mieszkanka Shelby, Tiffany Collins Newton, opublikowała zdjęcie na Facebooku, które miało pokazywać zachód słońca nad kolejką górską, znajdującą się w parku rozrywki Carowinds w Karolinie Północnej.

USA. Awaria kolejki górskiej. Wszystko widać na zdjęciu

Po dokładnym przyjrzeniu się fotografii można zauważyć również, że na filarze podtrzymującym rollercoaster pojawiło się pęknięcie.

"Wygląda na to, że dopiero się zaczęło" - skomentowała kobieta.

"Takie rzeczy się zdarzają. Mam tylko nadzieję, że doprowadzi to do większej liczby inspekcji i szeroko zakrojonych kontroli bezpieczeństwa w przyszłości. Dzięki Bogu nic złego z tego nie wyszło i nikt nie został ranny, zanim to zostało wyłapane" - dodała.

Inny rodzic - były ratownik medyczny Jeremy Wagner - opublikował podobne zdjęcie na facebookowej stronie Carowinds Fans Only.

Mężczyzna poinformował, że zaalarmował odpowiednie służby po tym, jak zauważył pęknięcie, gdy czekał na parkingu, aby odebrać swoje dzieci.

"Do piątku, według zamieszczanych w mediach zdjęć, pęknięcie niemal całkowicie odcięło filar" - relacjonuje portal charlotteobserver.com.

Park rozgrywki zostanie skontrolowany

Zarządcy parku twierdzą, że codziennie kontroluje swoje atrakcje, ale kolejka Fury została zamknięta dopiero po tym, jak pęknięcie zostało zgłoszone.

- Inspektorzy z Departamentu Pracy Karoliny Północnej przyjadą do Carowinds w poniedziałek w celu zbadania sprawy - zapowiedziała rzeczniczka departamentu Erin Wilson.

