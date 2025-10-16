Austriacka agencja zdrowia ostrzega przed popularną zabawką. Wydano pilny komunikat

Paweł Sekmistrz

Oprac.: Paweł Sekmistrz

Austriacka Agencja ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (AGES) wydała komunikat, w którym ostrzega przed używaniem przez dzieci popularnej zabawki z serii Labubu "Fall in Wild". Chodzi o małe kulki na wisiorku, które mogą się łatwo poluzować i przyczynić do nieszczęśliwego wypadku.

Austriacka agencja ostrzega przed niektórymi z zabawek Labubu
Austriacka agencja ostrzega przed niektórymi z zabawek LabubuAnnette Riedl / DPA DPA

W skrócie

  • Austriacka Agencja ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności ostrzega przed zabawką Labubu Fall in Wild ze względu na ryzyko połknięcia małych elementów przez dzieci.
  • Elementy wisiorka mogą się poluzować i stanowić zagrożenie uduszenia, dlatego zalecono natychmiastowe zabezpieczenie lub utylizację tych produktów.
  • Ministerstwo rozważa wdrożenie dodatkowych środków ochrony konsumentów związanych z popularną serią kolekcjonerskich zabawek.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Komunikat w sprawie popularnej na świecie serii zabawek AGES wydała w imieniu jednego z ministerstw.

Jak czytamy w treści ostrzeżenia, wisiorek "Fall in Wild" Labubu może się poluzować. W efekcie na zewnątrz wydostać się mogą niewielkie kuleczki, które stanowić mogą zagrożenie dla najmłodszych.

Austriacka agencja zdrowia wydała ostrzeżenie. Chodzi o zabawki Labubu

"(Elementy - red.) mogą zostać połknięte przez dzieci" - brzmi fragment ostrzeżenia. Taka sytuacja może doprowadzić do uduszenia, dlatego urzędnicy apelują, by produkty, których dotyczy ostrzeżenie, natychmiast zabezpieczyć przed dziećmi bądź zutylizować.

Zabawki Labubu zyskały popularność na całym świecie/ kolaż: Aleksandra Włodarczyk
    Austriacki 5min.at opisuje, że ministerstwo ma obecnie rozważać podjęcie także dodatkowych środków zapewniających konsumentom ochronę.

    Czym jest Labubu?

    Labubu to seria kolekcjonerskich zabawek produkowanych przez firmę Pop Art, przedstawiających postać stworka Labubu. Urocze potworki zdołały zaskarbić sobie sympatię milionów na całym świecie, zarówno dzieci jak i dorosłych.

    Linia "Fall in Wild" ukazała się na rynku w kwietniu ubiegłego roku. W jej ramach na rynek wypuszczono zabawki inspirowane dziką naturą. Dostępne są wersje w formie pluszowych lalek o wysokości ok. 30 cm oraz wisiorków (ok. 17 cm). To właśnie przed tym drugim rodzajem ostrzega austriacka agencja.

    Rosyjska policja (zdj. ilustracyjne)
