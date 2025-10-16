W skrócie Austriacka Agencja ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności ostrzega przed zabawką Labubu Fall in Wild ze względu na ryzyko połknięcia małych elementów przez dzieci.

Elementy wisiorka mogą się poluzować i stanowić zagrożenie uduszenia, dlatego zalecono natychmiastowe zabezpieczenie lub utylizację tych produktów.

Ministerstwo rozważa wdrożenie dodatkowych środków ochrony konsumentów związanych z popularną serią kolekcjonerskich zabawek.

Komunikat w sprawie popularnej na świecie serii zabawek AGES wydała w imieniu jednego z ministerstw.

Jak czytamy w treści ostrzeżenia, wisiorek "Fall in Wild" Labubu może się poluzować. W efekcie na zewnątrz wydostać się mogą niewielkie kuleczki, które stanowić mogą zagrożenie dla najmłodszych.

Austriacka agencja zdrowia wydała ostrzeżenie. Chodzi o zabawki Labubu

"(Elementy - red.) mogą zostać połknięte przez dzieci" - brzmi fragment ostrzeżenia. Taka sytuacja może doprowadzić do uduszenia, dlatego urzędnicy apelują, by produkty, których dotyczy ostrzeżenie, natychmiast zabezpieczyć przed dziećmi bądź zutylizować.

Austriacki 5min.at opisuje, że ministerstwo ma obecnie rozważać podjęcie także dodatkowych środków zapewniających konsumentom ochronę.

Czym jest Labubu?

Labubu to seria kolekcjonerskich zabawek produkowanych przez firmę Pop Art, przedstawiających postać stworka Labubu. Urocze potworki zdołały zaskarbić sobie sympatię milionów na całym świecie, zarówno dzieci jak i dorosłych.

Linia "Fall in Wild" ukazała się na rynku w kwietniu ubiegłego roku. W jej ramach na rynek wypuszczono zabawki inspirowane dziką naturą. Dostępne są wersje w formie pluszowych lalek o wysokości ok. 30 cm oraz wisiorków (ok. 17 cm). To właśnie przed tym drugim rodzajem ostrzega austriacka agencja.

