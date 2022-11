W National Gallery of Australia, największym muzeum sztuki w Australii, doszło do protestu dwóch aktywistek klimatycznych z grupy Stop Fossil Fuel Subsidies. Jak przekazał "The Guardian", kobiety jako cel wybrały "Puszki z zupą firmy Campbell" Andy’ego Warhola. Podczas akcji protestacyjnej w muzeum działaczki usiłowały przykleić się do dzieła sztuki. Jak przekazał portal, dzieła nie zostały uszkodzone - są chronione szkłem.

Grupa Stop Fossil Fuel Subsidies w oświadczeniu wezwała rząd Australii do zaprzestania wspierania przemysłu naftowego, gazowego i węglowego.

"Dziś Stop Fossil Fuel Subsidies podkreśla niebezpieczeństwo kapitalizmu, przyklejając się do dzieła Andy'ego Warhola, przedstawiającego szaleństwo konsumpcjonizmu w National Gallery of Australia. Podczas gdy Australijczycy zmagają się z opłaceniem rachunków za prąd, z mieszkaniem i wyborem między żywnością a lekami, nasz rząd płaci 11,6 miliarda na przemysł paliw kopalnych. To musi się teraz skończyć" - przekazała we wtorek grupa.

Aktywiści klimatyczni zwracają uwagę, wykorzystując dzieła sztuki

W ostatnich tygodniach zaobserwować można nasilone działania aktywistów klimatycznych, którzy poprzez wykorzystanie dzieł sztuki, usiłują zwrócić uwagę na problem zmian klimatycznych, wywoływanych działalnością związaną z przemysłem węglowym, naftowym i gazowym.

Pod koniec października trzech Belgów przykleiło się w muzeum w Hadze do słynnego obrazu Johannesa Vermeera "Dziewczyny z perłą" . Działacze protestowali przeciwko paliwom kopalnianym. Do protestu doszło także m.in. w Londynie, gdzie aktywistki oblały "Słoneczniki" Vincenta van Gogha.