Atak na dom Polaków. "Cały mój świat się zawalił"

Do niemal identycznego incydentu doszło w ubiegłym tygodniu - tym razem pięciu mężczyzn z zasłoniętymi twarzami wybiło szyby w oknach, drzwiach i samochodzie pary. Jak donosi portal The Irish News, podczas ataku kobieta była w domu, jednak udało jej się znaleźć schronienie na piętrze, gdzie czekała do momentu, aż intruzi opuszczą budynek.