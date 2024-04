To była nietypowa decyzja hiszpańskiego sądu. Podobno dzieci i ryby głosu nie mają. A co z psami? No właśnie, co dzieje się z czworonożnym przyjacielem, kiedy para postanawia się rozstać? Wiemy, że kiedy dochodzi do rozwodu - dzieci z reguły zostają z jednym z rodziców, a drugi musi płacić alimenty. Jak zasądził Sąd Okręgowy nr 6 w Pontevedrze, mający siedzibę w Vigo (Hiszpania), alimenty należą się nie tylko potomkom, ale także pupilowi, który zostaje z jednym z "rodziców".

