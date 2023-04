Jak się później okazało, aktywistów było dwoje - poza 25-letnim studentem politologii, filozofii i ekonomii Edredem Whittinghamem, drugi stół próbowała zaatakować 52-letnia Margaret Reid. Kobietę powstrzymał jednak skutecznie sędzia sportowy.

Lokalna policja przekazała w komunikacie, że obydwie osoby zostały zatrzymane i przebywają obecnie w areszcie policyjnym.

"W Europie jest najgorsza susza od 500 lat"

Brytyjski dziennik "Daily Mail" dotarł do osadzonych i przeprowadził z nimi krótkie rozmowy, by poznać ich dokładne motywacje. - Nie chciałbym zakłócać czegoś, co sprawia ludziom przyjemność, ale mamy do czynienia z wyjątkowo poważną sytuacją - przekazał 25-latek.

- Europa doświadcza najgorszej suszy od 500 lat, obserwujemy masową klęskę upraw. Jeśli tak dalej pójdzie to grozi nam poważny głód, miliardy uchodźców i upadek naszej cywilizacji - tłumaczył dalej.

- Jestem zła i załamana, że musiałam znaleźć się w takiej sytuacji, w której jedynym możliwym sposobem na bycie wysłuchanym, jest zrobienie czegoś destrukcyjnego - dodaje z kolei jego wspólniczka, której akcja się nie powiodła.