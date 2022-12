- Przybyła na miejsce policja podjęła działania - poinformowała rzeczniczka policji, nie podając dalszych szczegółów.

Reklama

Niemcy. Akcje aktywistów klimatycznych

Incydent ze świąteczną choinką to nie pierwszy "występek" aktywistów klimatycznych z grupy Ostatnie Pokolenie. Na początku grudnia media obiegły informacje, że przykleili się oni do pasa startowego na lotnisku w Monachium. Na teren przedostali się niszcząc ogrodzenie, a następnie przykleili się do nawierzchni.

Aktywistów odklejono od pasa startowego za pomocą rozpuszczalnika, po czym ich zatrzymano. Podobna sytuacja miała miejsce w Berlinie, gdzie ludzie walczący na rzecz klimatu wycięli dziurę w ogrodzeniu i weszli na płytę lotniska.

Niemieccy protestujący stali się w ostatnim czasie grupą, o której głośno w mediach - właśnie za sprawą ich akcji. Przyklejenie się do drogi czy odcięcie czubka dwumetrowej choinki to nie jedyne na co ich stać. Aktywiści "zasłynęli" z tego, że obrzucają np. słynne dzieła malarskie różnymi substancjami.

W Poczdamie ofiarą padł obraz Claude'a Moneta "Stogi Siana", na którym wylądowało ziemniaczane puree. Z kolei brytyjscy aktywiści z "Just Stop Oil" wylali zupę pomidorową na "Słoneczniki" Vincenta van Gogha.