Aktorzy, muzycy, sportowcy. Świat żegna Tinę Turner

George Takei, amerykański aktor znany z roli w filmach Star Trek, opisał Tinę Turner, odwołując się do tytułów jej największych hitów, co skomponowało się w tekst podziękowań aktora za twórczość gwiazdy muzyki. "Odeszła prawdziwa legenda. Zawsze byłaś 'Simply the Best'" - napisał.

Śmierć piosenkarki skomentowała także podczas konferencji prasowej rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre. - To niewiarygodnie smutna wiadomość i ogromna strata dla społeczności, które ją kochały oraz dla przemysłu muzycznego - przedstawicielka prasowa amerykańskiej administracji. Głos zabrała także amerykańska agencja lotów kosmicznych NASA. "Simply the best. Legenda muzyki zabłysła na scenie i podbiła miliony serc. Jej spuścizna na zawsze będzie żyła wśród gwiazd" - napisała agencja na Twitterze.