Niebezpieczna akcja w Kanale Sueskim. Jak informują lokalne media, doszło tam do zdarzenia z udziałem kontenerowca. One Orpheus płynął z Singapuru do Holandii.

Dowództwo kontenerowca podało w komunikacie, że na statku miała miejsce awaria steru, w wyniku czego doszło do zderzenia z mostem pływającym.

Kanał Sueski. Kontenerowiec uderzył w most

Wypadek miał miejsce na środkowym odcinku wschodniego pasa Kanału Sueskiego. Na pomoc uszkodzonej jednostce ruszyły holowniki.

Kanał Sueski jest jednym z najczęściej używanych szlaków żeglugowych na świecie, drogą morską dla 15 proc. światowego handlu. Jest także jednym z najważniejszych źródeł dochodu dla Egiptu.

Obecnie trwają prace nad poszerzeniem południowego, jednopasmowego odcinka kanału po tym, gdy w 2021 roku na mieliźnie osiadł tam gigantyczny, 400-metrowy kontenerowiec Ever Given. Zdarzenie zablokowało ruch statków na sześć dni. Ever Given utknął m.in. dlatego, że był dłuższy niż szerokość kanału.

Kanał Sueski z problemami. Wiele incydentów

Do kilku podobnych incydentów doszło także w 2023 roku. W styczniu na mieliźnie osiadł 200-metrowy masowiec M/V Glory, a w maju - 190-metrowy masowiec Xin Hai Tong 23.

Z kolei we wrześniu 2022 roku inny pływający pod banderą Singapuru tankowiec - Affinity V uderzył w nabrzeże, stanął w poprzek i utknął na wąskim odcinku Kanału Sueskiego, blokując szlak. Wówczas także konieczne było użycie holowników, by ustawić statek we właściwej pozycji.

